Премьер Эстонии заболела COVID-19

Каллас будет находиться на самоизоляции до выздоровления.

Премьер Эстонии заболела COVID-19
Фото: mke.ee

Глава правительства Эстонии Кая Каллас получила положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба эстонского правительства, передает “Интерфакс-Украина”.

"Я внимательно слежу за своим здоровьем и, пока не поправлюсь, буду находиться дома. Я продолжу выполнять обязанности главы правительства из дома, руководить заседаниями правительства и успешно участвовать в других рабочих совещаниях в Эстонии можно и виртуально", - отметила она.

По ее словам, у нее поднялась невысокая температура, других симптомов нет, общее самочувствие хорошее.

Каллас будет находиться на самоизоляции до выздоровления.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом. Перед этим, 2 марта, Ляшко вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield разработки AstraZeneca индийского производства.



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