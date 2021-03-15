Премьер Эстонии заболела COVID-19

Каллас будет находиться на самоизоляции до выздоровления.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас получила положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба эстонского правительства, передает “Интерфакс-Украина”.

"Я внимательно слежу за своим здоровьем и, пока не поправлюсь, буду находиться дома. Я продолжу выполнять обязанности главы правительства из дома, руководить заседаниями правительства и успешно участвовать в других рабочих совещаниях в Эстонии можно и виртуально", - отметила она.

По ее словам, у нее поднялась невысокая температура, других симптомов нет, общее самочувствие хорошее.

Каллас будет находиться на самоизоляции до выздоровления.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом. Перед этим, 2 марта, Ляшко вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield разработки AstraZeneca индийского производства.