В СМИ обнародовали новые "аудиозаписи Медведчука и Суркова" по Донбассу

В СМИ обнародовали новые аудиозаписи разговоров по Донбассу, голоса участников которых похожи на голоса нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

Аудио от источников получило издание OBOZREVATEL. Всего в файле представлены три эпизода разговоров, в которых обсуждают связи с так называемым министром обороны террористической "ДНР" Кононовым, коррупционные схемы на временно оккупированных территориях и создание "совета городов".

Собеседник, голос которого похож на голос Медведчука, рассказывал о переговорах "заместителя председателя СБУ Грицака" с Кононовым. Издание привело полную расшифровку разговоров. Запись 1:

"Сурков": Алло.

"Медведчук": Да-да.

С: Вить, ну будет "Царь" там.

М: А?

С: Кононов, "Царь" будет ("министр обороны "ДНР". – Ред.)

М: Кононов, да?

С: Да, позывной у него "Царь".

М: Передадут все координаты Тарасу (возможно, Козаку. – Ред.)

С: Тарасу дадут сейчас, да?

М: Да, потому что они там Даму сначала назвали. Дама хорошо, но мало.

С: А Кононов – он "министр обороны"?

М: Да. Он сам будет этим заниматься.

С: Есть, давай. Пока, спасибо.

Разговор 2:

"Медведчук": Есть просьба, Слава. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще ... Это Грицак - первый заместитель председателя СБУ . А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево и доставку ... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что и тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати.

"Сурков": Алло, Вить. А тема там какая-то?

М: А тема Дебальцево и поставок туда налички.

С: А, это он об этой же теме, я понял.

М: Этот человек - он первый заместитель председателя СБУ . Это тот, который со мной работает, и по пленным в частности.

С: Я читал, его назначили, в частности относительно пленных. Хорошо, сейчас попробуем что-то сделать, да.

М: Ну, короче скажи "Царю" ... Тот не может же ему по телефону объяснять ... Просто скажи - нормальный человек тоже ...

С: Уважаемый человек, да?

М: Шестерок не даем, да! Да-да, уважаемые люди.

Дата этих разговоров неизвестна, но Грицак был заместителем председателя СБУ до начала войны в Донбассе в 2010 году, а затем - с июля 2014 года. В июне 2015 он стал и.о. председателя СБУ , а в июле - полноценным главой спецслужбы.

Разговор 3:

"Медведчук": Но если давать это в контексте двух законов, то вот этот Совет городов я выбросил. Потому что якобы тот закон ... Это я давал для нашего президента, который якобы посмотрел и говорит: "Предложи». Я говорю: "Это не подойдет". "А ты предложи". Ну я предложил. Это не подошло. Все, завтра появляется ... Его ведь нет, он в отъезде, его нет? Он уехал, а только будет завтра.

"Сурков": Угу.

М: У меня такое предложение. Вот, что я тебе послал тогда раньше. Где этот Совет городов был.

С: Да!

М: Да-да, у меня он есть.

С: Он у тебя есть. Вот это вот можно провести. Ну, дальше. ..

М: Есть, конечно.

С: Но...

М: Все, я, послушай. Так давай, вот ты подумай хорошо ... Может еще что-то добавить надо? Это же торговля началась? Послушай, до этого я не говорил о том, что кто-то что-то видел или что-то кто-то делает. Это мое мнение.

С: Да, делает. Но ниже отступать, Вить, ну невозможно.

М: Подожди-подожди. Хорошо, я обсужу.

С: Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая платформа.

М: Да нет, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное вообще осталось таким, как было.

С: Да, это правда.

М: Да, то зачем ты тогда меня обвиняешь?

С: Для меня это важно. Работать же не будем, понимаешь?

М: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало этому. А если мы это отвергаем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.

С: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.

М: Да правильно. 100%, я думаю там...

С: И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было. Зачем его отменять? Отменят. Ну у нас политический фундамент уйдет из договора.

Напомним, что ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись, на которой, как утверждает издание, Сурков и Медведчук обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Запись датирована 2014 годом. В частности Медведчук и Сурков говорят о схеме поставок электроэнергии, в которой задействованы роSSийская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.

Кроме того, они обсуждают обмен пленными. Говорится о разночтения в количестве пленных. Сурков называет пророSSийских террористов на Донбассе "эти наши там подопечные" и обещает помочь с обменом.