На Закарпатье СБУ заблокировала канал незаконной легализации роSSиян за рубежом

Махинацию организовал житель Береговского района.

На Закарпатье СБУ заблокировала канал незаконной легализации россиян за рубежом
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Закарпатье заблокировали канал незаконной переправки граждан РоSSии в страны Европейского Союза, Великобритании и США.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Противоправную деятельность организовал житель Береговского района области. Он способствовал иностранцам, в частности россиянам, в получении на фиктивных основаниях гражданства Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 стран мира.

"Организатор схемы обеспечивал подделки документов, которые доказывали наличие необходимых оснований. Оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получения разрешения для выезда за границу, проводилось фигурантом через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах Европейского Союза. За соответствующие «услуги» фигурант получал от заказчика 25 -30 тыс. евро. Среди «клиентов» были представители криминалитета и организованных преступных группировок", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства следователи провели обыски по адресам проживания злоумышленника. Во время следственных действий обнаружено и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к преступной схеме.

Фото: ssu.gov.uа

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

Напомним, в феврале в Закарпатье пограничники открыли стрельбу, чтобы остановить студентов-нелегалов из Алжира.

В январе в Черновицкой, Харьковской и Сумской областях СБУ задержала дельцов, которые переправляли нелегалов через границу.

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