Маркарова: "Безвизовый режим с США - это моя мечта, над которой я буду работать"

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова, надеется, что ей удастся добиться подписания безвизового режима между Украиной и Соединенными Штатами.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Это моя мечта - безвизовый режим между США и Украиной. Помню, когда мы активно работали над внедрением безвиза с ЕС , очень многие считали, что это нереально, что Украине не удастся ввести весь необходимый перечень реформ. Многие говорили, что украинцев в Европе бояться, ведь те могут нарушать режим и навсегда поселиться в Европе. Думаю, как раз безвиз с ЕС - очень хороший пример, который может показать и нашим американским коллегам, что все страхи, связанные с нашим государством, абсолютно бесполезны" , - сказала посол.

Вместе с тем она подчеркнула, что для достижения этой цели в первую очередь необходимо создать совместную с США дорожную карту.

"Знаю, что получение безвиза с США это очень долгая и сложная история. Здесь мы должны добиться создания совместной дорожной карты и выполнить ее - так же, как это было с Евросоюзом . Это, как я уже говорила, моя мечта, над воплощением которой я вместе с МИД буду работать", - отметила Маркарова.

Напомним, в конце ноября прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба предложил кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США . В декабре глава МИД отметил, что верительные грамоты Маркарова должна вручать уже новому президенту США , поэтому вступит в свою должность уже после инаугурации Байдена. Он также отметил, что уверен в том, что экс-министр финансов станет эффективным послом в США и будет "не просить деньги, а искать". 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил Маркарову послом.

Маркарова работала в Министерстве финансов с марта 2015 года. 29 апреля 2016 года она была назначена на должность первого заместителя министра финансов, а 8 августа 2016 года - правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций. После увольнения главы Минфина Александра Данилюка 7 июня 2018 года Маркарова была назначена исполняющей обязанности министра, а 22 ноября 2018-го - возглавила министерство.