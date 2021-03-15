Мендель анонсировала авторское ток-шоу "Взгляд с Банковой" для зрителей с временно оккупированных территорий

Программа будет выходить на русском языке на телеканале "Дом".

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель начинает авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"На этой неделе телеканал "Дом" и UATV на русском языке начинает еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мендель будет комментировать актуальные события, делиться своими выводами и делать прогнозы специально для жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ежедневно на странице телеканала в фейсбуке зрители смогут задать свои вопросы.

В понедельник, 15 марта, выйдет пилотный проект - в соцсетях и YouTube. А в воскресенье, 21 марта, состоится телевизионная премьера.

"Не устаем говорить с вами. А особенно - с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков "Телеканал Дом". В YouTube - пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии. Обратите внимание - отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube канала «Дом»!", - написала Мендель.

Напомним, 12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымско-татарской редакции, с 13 января программы выходят в записи. Планировалось, что 15 февраля вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках и показывать развлекательный контент и собственные новости.

В феврале 2020 года сообщили, что телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" и начнет вещание 1 или 2 марта.