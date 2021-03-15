Маркарова поставит перед руководством США вопросы доктрины "Русский Донбасс"

Речь идет о так называемом форуме, который оккупанты провели в январе в Донецке.

Маркарова поставит перед руководством США вопросы доктрины "Русский Донбасс"
Фото: inform-ua.info

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова поставит перед Белым домом вопрос об угрозе интеграции территорий Донбасса в состав РФ, а также о декларации, которая была выпущена после организованного роSSийской стороной форума "Русский Донбасс".

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявила недавно назначенный посол Украины в США - Оксана Маркарова.

"Безусловно, и наши дипломаты уже это делают (доносят позицию относительно доктрины - LB.ua). Мы каждый раз доносим всем нашим партнерам, в том числе и американцам, что и аннексия Крыма незаконна, и оккупация части Луганской и Донецкой областей тоже является незаконной. Все новые форматы, та же «Крымская платформа», направлены на самом деле на одно - на восстановление нашей территориальной целостности, на прекращение агрессии и возвращение украинских территорий и наших граждан домой", - заявила посол.

В то же время, как отметила Маркарова, Киев сегодня хочет, чтобы Соединенные Штаты более активно приобщились к инициативе украинской стороны - Крымской платформе.

"Вы знаете, что пять ожидаемых приоритетов ее работы - это безопасность, включая свободу мореплавания, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора, защита прав человека и международного гуманитарного права, защита образовательных, культурных, религиозных прав и преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду. От США нужно активное привлечение на всех уровнях: от президента до экспертной сети. А также мы надеемся на самое высокое представительство при инаугурации саммита в августе", - отметила Маркарова.

Напомним, что 28 января в оккупированном Донецке состоялся "Форум" сепаратистов "Русский Донбасс". Его участники приняли доктрину об установлении контроля оккупантов над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Министерство иностранных дел Украины инициировало запрет на въезд в Украину ведущему роSSийского телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну, который принял участие в "форуме".

Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что "форум" в Донецке является доказательством того, что роSSийское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала.

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