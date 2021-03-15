Главный санврач Ляшко заболел ковидом через две недели после вакцинации

Он пояснил, что прошел всего 13 день после прививки, когда появились симптомы.

Главный санврач Ляшко заболел ковидом через две недели после вакцинации
Фото: Макс Требухов

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется", - пояснил Ляшко.

Он также выразил уверенность, что благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений, и вскоре он сможет вернуться к работе.

"Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья", - отметил Ляшко.

Напомним, главный санврач Ляшко 2 марта вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield разработки AstraZeneca индийского производства. Процесс вакцинации транслировался в эфире.

Ранее в тот же день президент Владимир сделал прививку на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими. Первым из чиновников вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов.

Сейчас в Украине вакцинируется только первая приоритетная группа - медицинские работники и военные. В то же время, из одного открытого флакона вакцину могут получить 10 человек. После открытия флакон может храниться не дольше 6 часов. Поэтому в Минздраве разрешили вакцинироваться общественным, религиозным и культурным деятелям остатками вакцины и проводить публичные вакцинации - «чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей».

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