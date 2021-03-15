Вооруженные силы Украины получили опытные образцы ракетного комплекса "Нептун"

"Нептун" собираются интегрировать в систему противоморской обороны.

Фото: mil.gov.ua

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в понедельник, 15 марта, получили опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами РК-360МЦ "Нептун".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны и Киевским конструкторским бюро "Луч". Под них уже сформирован соответствующее подразделение в составе ВМС.

Министр обороны Андрей Таран назвал "Нептун" вооружением нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. "Наше домашнее задание - замкнуть «Нептун», ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - сказал министр.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, что контракт на поставку берегового комплекса РК-360 МЦ "Нептун" был подписан в декабре 2020 года. Согласно контракту, Вооруженные силы должны были получить унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

"Нептун" оснащен крылатыми ракетами Р-360, которые способны поражать надводные и наземные цели на расстоянии более 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией "Мотор Сич".

Головку самонаведения для ракеты, имеющей сверхвысокие углы обзора и способной определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" совместно с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем".

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