ВАКС приостановил производство на время розыска судьи Вовка и отказал в отводе следственного судьи

Глава ОАСК в седьмой раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения.

ВАКС приостановил производство на время розыска судьи Вовка и отказал в отводе следственного судьи
Павел Вовк
Фото: Павло Вовк / Facebook

Высший антикоррупционный суд постановил остановить судопроизводство на время розыска главы Окружного административного суда Павла Вовка и отказал в отводе следственного судьи.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что сегодня, 15 марта, суд рассмотрел ходатайство прокурора САП относительно повторного привода Вовка для избрания меры пресечения в виде залога. Подозреваемый в судебное заседание не явился.

"Следственный судья ВАКС, из применения положений ст. 335 УПК Украины, постановил приостановить производство по ходатайству к розыску подозреваемого. Также сегодня было отказано в заявлении об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования", - говорится в сообщении ВАКС.

Напомним, 9 марта ВАКС в шестой раз позволил принудительный привод Вовка в суд. Детективы НАБУ снова не нашли главу ОАСК по адресу регистрации и работы, поэтому судья принял повторное решение о приводе.

Сам Вовк называет решения о его принудительном приводе незаконными и заявил, что не будет их исполнять.

17 июля прошлого года главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Молдова отказала в политическом убежище судье ЧаусуМолдова отказала в политическом убежище судье Чаусу
171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии
В Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человекВ Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человек
Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру КоломойскогоАпелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру Коломойского
Судьи Конституционного Суда набрали в помощники жен и родственников коллег, - расследование "Схем"Судьи Конституционного Суда набрали в помощники жен и родственников коллег, - расследование "Схем"
ВАКС отменил постановление детектива НАБУ о прекращении досудебного расследования по делу ЯнуковичаВАКС отменил постановление детектива НАБУ о прекращении досудебного расследования по делу Януковича
НАПК приостановило доступ к Реестру коррупционеровНАПК приостановило доступ к Реестру коррупционеров
Антикорсуд в шестой раз разрешил принудительный привод главы ОАСК ВовкаАнтикорсуд в шестой раз разрешил принудительный привод главы ОАСК Вовка
В Киеве протестовали из-за назначения новых членов Высшего совета правосудия и судьи Конституционного судаВ Киеве протестовали из-за назначения новых членов Высшего совета правосудия и судьи Конституционного суда
В Мьянме во время протестов погибли еще два человека, в столице закрыты магазины и предприятия
Последние новости
Подгружаем последние новости