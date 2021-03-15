ВАКС приостановил производство на время розыска судьи Вовка и отказал в отводе следственного судьи

Глава ОАСК в седьмой раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения.

Высший антикоррупционный суд постановил остановить судопроизводство на время розыска главы Окружного административного суда Павла Вовка и отказал в отводе следственного судьи.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что сегодня, 15 марта, суд рассмотрел ходатайство прокурора САП относительно повторного привода Вовка для избрания меры пресечения в виде залога. Подозреваемый в судебное заседание не явился.

"Следственный судья ВАКС, из применения положений ст. 335 УПК Украины, постановил приостановить производство по ходатайству к розыску подозреваемого. Также сегодня было отказано в заявлении об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования", - говорится в сообщении ВАКС.

Напомним, 9 марта ВАКС в шестой раз позволил принудительный привод Вовка в суд. Детективы НАБУ снова не нашли главу ОАСК по адресу регистрации и работы, поэтому судья принял повторное решение о приводе.

Сам Вовк называет решения о его принудительном приводе незаконными и заявил, что не будет их исполнять.

17 июля прошлого года главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.