Оккупационные власти Крыма анонсировали иск к Украине на "10-20 триллионов рублей"

На полуострове считают убытки от перекрытия Северо-Крымского канала.

Оккупационные власти Крыма анонсировали иск к Украине на "10-20 триллионов рублей"
Северо-Крымский канал
Фото: ikrim.net

Оккупационные власти Крыма анонсировали иск к Украине на "10-20 триллионов рублей", то есть 137-274 млрд долларов по нынешнему курсу.

Об этом сказал в понедельник первый заместитель главы оккупационного парламента Крыма Ефим Фикс, пишет агентство ТАСС.

"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб - это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", - сказал Фикс, которого Служба безопасности Украины разыскивает за государственную измену.

Ранее об иске против Украины говорил спикер оккупационного парламента Владимир Константинов. В начале марта он сказал, что роSSийские власти готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову от перекрытия Северо-Крымского канала.

Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после деоккупации.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица говорил, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в Крым можно только в том случае, если РФ официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя оккупантом

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