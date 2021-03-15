Маркарова планирует работать над получением Украиной Плана действий по членству в НАТО

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова будет работать над получением Плана действий по членству в НАТО.

В интервью LB.ua она также отмечает необходимость получения Украиной постоянного членства в Альянсе.

"Я планирую активно работать вместе с командой МИД и других профильных ведомств над тем, чтобы мы быстрее приблизились к нашей цели - получили План действий по членству НАТО и в дальнейшем стали частью Альянса. Для этого нужно выполнить немало задач, отдельно мобилизовать наших партнеров. И здесь я буду помогать как только могу", - сообщила Маркарова.

В то же время посол объяснила, что Украина может сделать для получения большей оборонной помощи от Соединительных Штатов.

"Как получить от США большую помощь? Показать, что мы развиваемся по стандартам НАТО и стремимся обеспечить безопасность всего региона. Здесь, безусловно, посол не является первой скрипкой, но я сделаю все возможное, чтобы помочь украинской армии, оборонному ведомству Украины", - сказала Маркарова.

Вместе с тем она надеется, что позиция и США , и Евросоюза относительно войны на Донбассе и Крыма останется неизменной.

"Думаю, что у цивилизованного мира нет другого выхода, кроме как объединиться в борьбе с роSSийской агрессией. Ведь наши общие ценности не изменились. Да, есть внутриполитические дискуссии, так, в некоторых странах есть движения, которые поддерживаются Россией , заметно ее вмешательство во внутренние дела других государств. Однако это не меняет базового - ценностей, которые отстаивает Запад. Украина рассчитывает на то, что в вопросе противодействия агрессии РоSSии позиция США и Европы останется неизменной", - отметила Маркарова.

Напомним, что в декабре президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть шанс получить План действий по членству в НАТО. Для этого украинские дипломаты и военные должны работать не только в штаб-квартире альянса, но и в других его структурах.