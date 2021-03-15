Первая прививка снижает вероятность заражения на 76%, а вторая создает полную защиту, - Зеленский

По данным Минздрава, побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.

Первая прививка снижает вероятность заражения на 76%, а вторая создает полную защиту, - Зеленский
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание по вопросам предотвращения распространения коронавируса, в котором приняли участие представители правительства и правоохранительных органов.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2 212 из 4 694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1 072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

"Это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994. Больше всего их в Киеве - 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области. Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 тысяч активных больных", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Учитывая это, Зеленский напомнил, что людям необходимо постоянно разъяснять вопросы, связанные с прохождением вакцинации.

"Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже проводится", - подчеркнул президент.

Он поинтересовался, какая реакция людей на вакцинацию. В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.

Дополнительно глава Минздрава Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.

Напомним, в воскресенье, 14 марта, в Украине провели 17 338 тестирований методом ПЦР и обнаружили 6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников.

По данным Минздрава, 14 марта в Украине проведено 2 018 прививок против COVID-19. Всего с начала кампании привиты 53 155 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 044 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1 006 прививок).

Сейчас в Украине вакцинируется только первая приоритетная группа - медицинские работники и военные. В то же время, из одного открытого флакона вакцину может получить 10 человек. После открытия флакон может храниться не дольше 6 часов. Поэтому в Минздраве разрешили вакцинироваться общественным, религиозным и культурным деятелям остатками вакцины и проводить публичные вакцинации - «чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей».

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