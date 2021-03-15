Маркарова: "Украина хочет большей вовлеченности США в «нормандский формат»"

Речь идет не об участии США в каком-то конкретном формате, а в более активной работе Соединенных Штатов на разных площадках по войне на Донбассе.

Маркарова: "Украина хочет большей вовлеченности США в «нормандский формат»"
Фото: Макс Требухов

Украина хочет, чтобы Соединенные Штаты присоединились к "нормандскому формату". Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявила недавно назначенная госпожа посол Украины в США - Оксана Маркарова.

Она также отметила, что сейчас этот вопрос активно обсуждается украинскими властями.

"Мы бы хотели большей вовлеченности США в этот формат. Какой она будет - решать Вашингтону. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в украинском МИД, в команде профильного вице-премьера", - сообщила посол.

В то же время она подчеркнула, речь сейчас идет не об участии США в каком-то конкретном формате, а в более активной работе Соединенных Штатов на различных площадках, где решается вопрос роSSийско-украинской войны.

"Как будущий посол я точно поддержу дополнительное привлечение США к решению военного конфликта. Считаю, что такой шаг будет отвечать приоритетам Соединенных Штатов по большей вовлеченности в глобальные процессы по установлению демократии. Участие США в переговорных процессах отвечает и интересам Украины, которая стремится сделать разного рода форматы более эффективными. Пока мы говорим не о каком-то конкретном формате, а о большей вовлеченности США на всех возможных площадках", - сказала Маркарова.

Она также указала, что ее ключевой задачей на посту посла будет добиться того, чтобы без участия Украины никто не обсуждал вопросы, связанные с ее будущим и территориальной целостностью.

"Моя задача как посла - обеспечить, чтобы Соединенные Штаты вели с нами активный диалог и защищали нас. Самое главное, чтобы разговоры об Украине происходили при участии Украины, а если они происходят без нас, то чтобы на них звучали слова о преданности защите территориальной целостности Украины. То, что нынешний президент США озвучил во время разговора с лидером РФ", - отметила Маркарова.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Джо Байден как новый президент США мог бы усилить украинскую позицию в переговорах в нормандской формате.

Разговоры о присоединении США к "нормандскому формату" ведутся уже давно. В частности, о готовности присоединиться к ним заявлял и предыдущий президент США Дональд Трамп. Говорил об этом и бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер. После заявления Зеленского в Кремле вновь заявили, что РоSSия не рассматривает возможность привлечения США к "нормандскому формату" при администрации Джо Байдена.

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