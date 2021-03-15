Маркарова заявила, что Вашингтон не влияет на решение Зеленского по олигархам

По ее мнению, поддержка официальным Вашингтоном решений украинского руководства говорит о том, что Украина движется в фарватере трансатлантических интересов.

Маркарова заявила, что Вашингтон не влияет на решение Зеленского по олигархам
Фото: Макс Требухов

Новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова уверена, что администрация 46-го президента Джо Байдена не влияла на решение президента Украины и его окружения о введении санкций против отдельных украинских олигархов. Об этом она заявила в интервью LB.ua.

"Как человек, который когда-то был членом Совета нацбезопасности и обороны Украины, знаю, как долго и тщательно готовятся подобного рода решения. Поэтому уверена, если между звонком и тем, что произошло, прошло несколько месяцев, то вряд ли звонок является причиной", - отметила она.

Посол уверена: поддержка официальным Вашингтоном решений украинского руководства говорит о том, что Украина движется в фарватере трансатлантических интересов.

"Часть комментаторов сейчас пытается желаемое выдавать за действительное, привязывая самостоятельные решения украинской власти к звонкам из Вашингтона. Однако давайте не будем недооценивать то огромное количество неравнодушных патриотических людей, которые работают в органах государственной власти Украины и болеют за нашу страну, а также украинскую общественность, которая помогает и требует правильных решений. А то, что иностранные партнеры поддерживают такие решения, очевидно, говорит о том, что мы движемся в фарватере общих трансатлантических интересов", - отметила Маркарова.

По ее словам, в США и в ЕС иначе воспринимают борьбу с олигархами, чем в Украине. Для них главный фокус - не конкретные олигархи, а установление равных правил игры. Вместе с тем она уверена, те, кто говорит о внешнем управлении со стороны США, видят свое будущее с Россией.

"Иногда мне очень странно слышать о внешнем американском управлении, ведь те, кто эти вопросы поднимают, обычно видят Украину партнером другого государства - нашего восточного соседа. Все это постсоветская риторика. Украина уже не является частью Советского Союза, мы - часть Запада. Между нами нет «железного занавеса»", - заявила Маркарова.

В то же время американские СМИ высказывают мнение, что Джо Байден до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за того, что новая администрация США пытается побудить Зеленского к борьбе с коррупцией в стране, реформам и поддержке обвинений против олигарха Игоря Коломойского. В частности, об этом говорится в материале Washington Post "Президент Украины снова попадает под давление США - на этот раз по уважительным причинам".

Напомним, что США выразили поддержку введению санкций СНБО в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Посольство США в Украине напомнило, что Штаты еще в 2014 году ввели по Медведчуку и Виктору Януковичу ограничительные меры. В частности, Медведчука включили в список за материальную и технологическую поддержку Януковича, а также за лидерство в организации, члены которой подрывали демократические процессы и институты в Украине и угрожали миру и безопасности государства. В рамках санкций заморозили все активы под юрисдикцией США, а американцам запретили проводить любые транзакции с людьми из санкционного списка.

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