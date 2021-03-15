В Украине начали работу новые окружные прокуратуры

В Украине с понедельника, 15 марта, начали работу новые окружные прокуратуры, созданные вместо местных прокуратур.

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

Вместо 155 местных прокуратур (178 с учетом оккупированных территорий) создана 181 окружная прокуратура (193 с учетом оккупированных территорий).

Вместо 30 военных прокуратур гарнизонов созданы 30 специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере, которые имеют права окружных прокуратур.

"Новые окружные прокуратуры сформированы по новому, более эффективному принципу - разрабатывая их модель, мы учитывали результаты функционально-организационного анализа, проведенного при поддержке Совета Европы. При увеличении количества окружных прокуратур, одновременно уменьшилось количество отделов и административных должностей. Среди назначенных руководителями прокуратур - 100% успешно прошли аттестацию в рамках нашей реформы. Мы завершаем большой этап кадровой очистки и трансформации органов прокуратуры и сосредоточиваемся на развитии ради эффективности институции и доверия к ней общества", - прокомментировала завершение реформы генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Напомним, что осенью 2019 года Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры, которая предусматривала переаттестацию прокуроров и изменение всей структуры. Вместо Генеральной прокуратуры с января 2020 года был создан Офис генерального прокурора, а в сентябре начали работать новые областные прокуратуры.

Реформа предусматривала сокращение максимального количества сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс.