Разумков объяснил свое отсутствие на заседании СНБО "досадным совпадением"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил свое отсутствие на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны "досадным совпадением".

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

Разумков пояснил, что 11 марта был командировке в Хмельницкой области, поскольку заседание СНБО планировалось на 12 марта.

"Были изменение в начале заседания СНБО. Даже было соответствующее письмо в пятницу, и исходя из этого, формировался мой график, и командировка в Хмельницкой области была заложена на четверг. Но в среду ситуация изменилась, и перенесли [заседание СНБО] на четверг" , - сказал спикер.

"Я говорил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны и спрашивал его: "Пятница? Точно?". "Да". Поэтому в четверг была командировка, в пятницу я был на рабочем месте. Я надеюсь, что таких досадных совпадений не будет и я смогу попасть на заседание СНБО", - добавил Разумков.

Напомним, что во время заседания СНБО 2 февраля Разумков воздержался при голосовании за санкции против Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Позже он объяснил, что не услышал объяснений для такого решения.

19 февраля он поддержал санкции против Виктора Медведчука и ряда других физических и юридических лиц, но выразил при этом особое мнение по поводу возможности наложения санкций на граждан Украины.

26 февраля спикер Верховной Рады пропустил заседание СНБО из-за командировки в Винницкую область, 11 марта - из-за командировки в Хмельницкую область.