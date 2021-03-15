Молдова отказала в политическом убежище судье Чаусу
Скандального беглеца должны выдать Украине.
Молдова отказала в политическом убежище бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу.
Окончательное решение об отказе приняла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы, пишут местные СМИ.
Напомним, что судью-беглеца Чауса 28 февраля 2017 года задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.
Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета, он успел убежать в Крым, оккупированный Россией. Судью лишили неприкосновенности и уволили уже после побега.
Сейчас Украина добивается экстрадиции Чауса.
В октябре 2017 года Комиссия при президенте Молдовы (тогда это был Игорь Додон) отклонила обращение Чауса о политическом убежище. Чаус обжаловал это решение в суде.