Молдова отказала в политическом убежище судье Чаусу

Молдова отказала в политическом убежище бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу.

Окончательное решение об отказе приняла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы, пишут местные СМИ .

Напомним, что судью-беглеца Чауса 28 февраля 2017 года задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета, он успел убежать в Крым, оккупированный Россией . Судью лишили неприкосновенности и уволили уже после побега.

Сейчас Украина добивается экстрадиции Чауса.

В октябре 2017 года Комиссия при президенте Молдовы (тогда это был Игорь Додон) отклонила обращение Чауса о политическом убежище. Чаус обжаловал это решение в суде.