171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии

С начала эпидемии коронавирусной болезни в Украине инфекцию обнаружили у 171 депутата Верховной Рады.

Об этом на брифинге в понедельник сказал спикер Дмитрий Разумков.

"Ситуация ухудшается. Я даже смотрю по количеству заболевших депутатов - количество увеличивается, так как они работают в регионах, с избирателями. На сегодня переболели или болеют 171 народный депутат Украины и более чем 300 человек болеет в аппарате", - сказал он.

При этом он заверил, что парламент не планирует закрываться на карантин.

Напомним, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна коронавируса.

С 24 февраля Украина начала кампанию по вакцинации населения против COVID-19. За две с половиной недели вакцинировали чуть больше 50 тысяч человек.