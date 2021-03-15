171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии
Разумков заявил, что ситуация ухудшается.
С начала эпидемии коронавирусной болезни в Украине инфекцию обнаружили у 171 депутата Верховной Рады.
Об этом на брифинге в понедельник сказал спикер Дмитрий Разумков.
"Ситуация ухудшается. Я даже смотрю по количеству заболевших депутатов - количество увеличивается, так как они работают в регионах, с избирателями. На сегодня переболели или болеют 171 народный депутат Украины и более чем 300 человек болеет в аппарате", - сказал он.
При этом он заверил, что парламент не планирует закрываться на карантин.
Напомним, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна коронавируса.
С 24 февраля Украина начала кампанию по вакцинации населения против COVID-19. За две с половиной недели вакцинировали чуть больше 50 тысяч человек.