171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии

Разумков заявил, что ситуация ухудшается.

171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии
Фото: Анна Стешенко

С начала эпидемии коронавирусной болезни в Украине инфекцию обнаружили у 171 депутата Верховной Рады.

Об этом на брифинге в понедельник сказал спикер Дмитрий Разумков.

"Ситуация ухудшается. Я даже смотрю по количеству заболевших депутатов - количество увеличивается, так как они работают в регионах, с избирателями. На сегодня переболели или болеют 171 народный депутат Украины и более чем 300 человек болеет в аппарате", - сказал он.

При этом он заверил, что парламент не планирует закрываться на карантин.

Напомним, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна коронавируса.

С 24 февраля Украина начала кампанию по вакцинации населения против COVID-19. За две с половиной недели вакцинировали чуть больше 50 тысяч человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков о "харьковских соглашениях": депутаты не несут ответственности за голосованиеРазумков о "харьковских соглашениях": депутаты не несут ответственности за голосование
В Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человекВ Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человек
В Москве полиция сорвала форум муниципальных депутатов, задержав почти всех делегатовВ Москве полиция сорвала форум муниципальных депутатов, задержав почти всех делегатов
Кличко рассказал о подготовке Киева к новой волне заболеваемости коронавирусомКличко рассказал о подготовке Киева к новой волне заболеваемости коронавирусом
СБУ проверит депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения"СБУ проверит депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения"
Cын президента "Киевгорстроя" стал депутатом КиевсоветаCын президента "Киевгорстроя" стал депутатом Киевсовета
Экс-спикер Рады Литвин претендует на должность ректора КНУ им. ШевченкоЭкс-спикер Рады Литвин претендует на должность ректора КНУ им. Шевченко
Зеленский присвоил государственные награды выдающимся украинкам по случаю 8 мартаЗеленский присвоил государственные награды выдающимся украинкам по случаю 8 марта
В Мьянме во время протестов погибли еще два человека, в столице закрыты магазины и предприятия
Немецкие депутаты оказались в центре скандала с закупкой масокНемецкие депутаты оказались в центре скандала с закупкой масок
Последние новости
Подгружаем последние новости