Корниенко прокомментировал слухи о коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной"

"Официальных предложений ни от одной фракции о коалиционных переговорах не поступало".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал слухи о возможной коалиции с "Батькивщиной".

"Официальных предложений ни от одной фракции о коалиционных переговорах не поступало", - сказал он на брифинге в Верховной Раде в понедельник.

14 марта депутат из "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире "Украины 24" сказал, что его партия ведет переговоры со "слугами" о коалиции.

"Переговоры ведутся еще с прошлого года. Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, самые достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране", - сказал Волынец.

Но Корниенко дал понять, что эти переговоры не имеют официального статуса.

"Не буду оригинальным. Объединяться вокруг принципов, вокруг программы, вокруг идей, с которыми мы идем, а потом уже говорить о какой-то персональной ответственности. Но у нас так принято, что любые разговоры об объединении сразу ведутся о каких-то портфелях, дерибанах, министрах, замминистрах, центральных органах исполнительной власти и так далее", - сказал депутат.

Он добавил, что партия "Слуга народа" на последнем съезде 13 марта приняла доктрину, где выписаны ее принципы. "У любой партии есть возможность зайти на сайт "Слуги народа", посмотреть доктрину, посмотреть свою программу, найти точки соприкосновения. Если этих точек достаточно, что проводить коалиционные или любые другие переговоры, то можно на нас выходить", - сказал Корниенко.

Он добавил, что во фракции "Слуги народа" более 226 депутатов, "поэтому пока оснований для коалиционных переговоров не так много".

"Коалиция может расширяться. Если будут такие предложения поступать, мы будем официально их обсуждать и принимать решения", - подытожил Корниенко.

Напомним, что во фракции "Слуга народа" 245 депутатов, тогда как для принятия решений нужно минимум 226 голосов. Поэтому в Верховной Раде нет коалиции, а существует так называемое монобольшинство президентской партии.

Но на самом деле у "Слуги народа" нет достаточного количества голосов. По подсчетам Комитета избирателей Украины, только 37 из 230 законов, принятых Верховной Радой в 2020 году, "слуги" могли бы принять сами.

По состоянию на декабрь 2020 года фракция давала за принятые законы в среднем только 211 голосов.