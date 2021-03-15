Коллектив Довженко-Центра заявил об угрозе разрушения институции

Коллектив Довженко-Центра направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и заместителю руководителя Офиса президента Юрию Костюку по поводу возможного перевода учреждения в управление Госкино.

Текст письма опубликован на сайте Довженко-Центра.

"Мы глубоко обеспокоены информацией о возможном переводе Довженко-Центра в сферу управления Госкино, задержкой финансирования нашего учреждения, а также из-за нарушения проведения конкурсной процедуры на должность Генерального директора Довженко-Центра", - отмечается в документе.

В учреждении считают, что перевод Центра в сферу управления Госкино будет крайне негативным.

"Довженко-Центр является учреждением, которое нельзя рассматривать как индустриальное. Его уставные задачи значительно шире, чем сфера кинопроизводства, которой призвано заниматься Госкино, и лежат в сфере культурного наследия, архивного и музейного дела. В отличие от Министерства культуры и информационной политики Украины, Госкино не имеет опыта и необходимых компетенций по управлению недвижимым имуществом, капитальными инвестициями, музейным и архивным фондами", - отмечают авторы письма.

Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Они отмечают, что вероятное переподчинение Центра происходит на фоне того, что 18 марта у Ивана Козленко, действующего генерального директора Довженко-Центра, заканчивается пятилетний контракт.

Проведение конкурса на эту должность началось с нарушения законодательства: конкурсная процедура была объявлена за две недели до окончания каденции, хотя по закону должны были сделать это за два месяца.

"Несоблюдение предусмотренной законом процедуры оставляет возможность обжалования результата конкурса в судебном порядке, уменьшает его легитимность и поэтому может негативно повлиять на весь комплекс рабочих процессов Довженко-Центра", - отмечается в письме.

Кроме того, уже второй год подряд Довженко-Центр сталкивается с катастрофической задержкой утверждения паспорта бюджетной программы. По состоянию на середину марта организация вновь оказалась на пороге неплатежеспособности и невозможности выполнять годовой план мероприятий.

"Вышеупомянутые нарушения не дают коллективу завершить начатые важные культурные проекты и ставят под угрозу коллапса деятельность Довженко-Центра как такового. Мы призываем отсрочить проведение объявленного конкурса и продлить контракт с действующим Генеральным директором Иваном Козленко или назначить его исполняющим обязанности до конца 2021 года" - просят авторы обращения.

Национальный центр Довженко - государственное предприятие, где расположен украинский киноархив и музей кино, проводятся исследования украинского кинонаследия, выставки, лекции и обсуждения, издаются книги об украинском кино. С ноября 2014 года его возглавляет Иван Козленко.

Напомним, в конце мая прошлого года Центр Довженко заявил о наступлении неплатежеспособности. Причиной неполучения госфинансирования в Центре назвали саботаж со стороны главы Госкино Марины Кудерчук и предоставления ею в Минфин заниженных показателей финансирования Центра.

В июле 2020 года глава Министерства культуры Александр Ткаченко сообщил о возобновлении финансирования Национального центра Александра Довженко.