Разумков о "харьковских соглашениях": депутаты не несут ответственности за голосование

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается, что депутатов, голосовавших за ратификацию "харьковских соглашений", смогут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом он сказал на брифинге в парламенте в понедельник.

"Если мы говорим о законе, то, насколько я знаю, СБУ уже пришло с тем, чтобы получить информацию, кто и как голосовал. Второе - я хорошо помню Конституцию. Статья 80 говорит о том, что, к счастью или к сожалению, депутаты не несут ответственности за свои действия и голосования в стенах Верховной Рады Украины. Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, индемнитет остается", - сказал Разумков.

"Я не уверен, что в полном объеме та идея, которая была озвучена, может быть реализована. Но посмотрим: суд есть суд", - добавил он.

В то же время Разумков признал, что к уголовной ответственности могут привлечь тех, кто готовил материалы "харьковских соглашений" и инициировал их рассмотрение в Раде.

Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ.

Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года.

После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, голосовавших за "харьковские соглашения".