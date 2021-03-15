Умер Мирослав Питцик, который 22 года был исполнительным директором Ассоциации городов Украины

Один из авторов реформы децентрализации, бывший исполнительный директор Ассоциации городов Украины Мирослав Питцик умер на 69-м году жизни.

"Сегодня, 14 марта 2021 года, ушел из жизни исполнительный директор Ассоциации городов Украины в 1995-2017 годах Мирослав Васильевич Питцик. Выражаем искренние соболезнования из-за тяжелой потери родным и близким, разделяем боль и скорбь ...", - говорится в сообщении на официальном сайте Ассоциации.

Мирослав Питцик более 20 лет своей жизни посвятил развитию института местного самоуправления в Украине, защите его прав и интересов. Под его руководством Исполнительная дирекция АГУ из небольшого офиса выросла в мощный коллектив специалистов и экспертов.

В 1992-1993 гг. работал на руководящих должностях в органах местного самоуправления города Киева , а в 1993-1995 гг. занимал должность заместителя министра статистики Украины.

В 1995 году Ассоциация городов Украины, в которую в то время входило около 40 членов, приняла решение о необходимости создания исполнительного органа организации с целью воплощения принятых решений и ведения диалога с центральной властью от имени местного самоуправления. Руководителем исполнительной дирекции - исполнительным директором АГУ мэры выбрали Питцика. За годы его деятельности АГУ превратилась в авторитетную негосударственную организацию, а количество ее членов выросло до 575.

Как исполнительный директор Питцик был членом совещательных органов при органах центральной власти. По его инициативе и его усилиями АГУ в 2002 году стала членом Совета европейских муниципалитетов и регионов.

Питцик стал автором более 30 научных работ, соавтором важных для местного самоуправления законопроектов "О местном самоуправлении в Украине", "О праве коммунальной собственности", "О местных налогах и сборах", "О службе в органах местного самоуправления", "Об органах самоорганизации населения" и др. Он был сторонником реформирования местного самоуправления, передачи больших полномочий и финансов на уровень общин, и именно под его руководством Исполнительная дирекция АГУ разработала Концепцию реформы местного самоуправления, которая легла в основу концепции децентрализации, одобренной правительством в 2015 году, и ряда других реформаторских законов и правительственных актов.

Питцика похоронят в его родном с. Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области.