Умер Мирослав Питцик, который 22 года был исполнительным директором Ассоциации городов Украины
Одному из авторов реформы децентрализации было 68 лет.
Один из авторов реформы децентрализации, бывший исполнительный директор Ассоциации городов Украины Мирослав Питцик умер на 69-м году жизни.
"Сегодня, 14 марта 2021 года, ушел из жизни исполнительный директор Ассоциации городов Украины в 1995-2017 годах Мирослав Васильевич Питцик. Выражаем искренние соболезнования из-за тяжелой потери родным и близким, разделяем боль и скорбь ...", - говорится в сообщении на официальном сайте Ассоциации.
Мирослав Питцик более 20 лет своей жизни посвятил развитию института местного самоуправления в Украине, защите его прав и интересов. Под его руководством Исполнительная дирекция АГУ из небольшого офиса выросла в мощный коллектив специалистов и экспертов.
В 1992-1993 гг. работал на руководящих должностях в органах местного самоуправления города Киева, а в 1993-1995 гг. занимал должность заместителя министра статистики Украины.
В 1995 году Ассоциация городов Украины, в которую в то время входило около 40 членов, приняла решение о необходимости создания исполнительного органа организации с целью воплощения принятых решений и ведения диалога с центральной властью от имени местного самоуправления. Руководителем исполнительной дирекции - исполнительным директором АГУ мэры выбрали Питцика. За годы его деятельности АГУ превратилась в авторитетную негосударственную организацию, а количество ее членов выросло до 575.
Как исполнительный директор Питцик был членом совещательных органов при органах центральной власти. По его инициативе и его усилиями АГУ в 2002 году стала членом Совета европейских муниципалитетов и регионов.
Питцик стал автором более 30 научных работ, соавтором важных для местного самоуправления законопроектов "О местном самоуправлении в Украине", "О праве коммунальной собственности", "О местных налогах и сборах", "О службе в органах местного самоуправления", "Об органах самоорганизации населения" и др. Он был сторонником реформирования местного самоуправления, передачи больших полномочий и финансов на уровень общин, и именно под его руководством Исполнительная дирекция АГУ разработала Концепцию реформы местного самоуправления, которая легла в основу концепции децентрализации, одобренной правительством в 2015 году, и ряда других реформаторских законов и правительственных актов.
Питцика похоронят в его родном с. Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области.