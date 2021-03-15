Букингемский дворец решил нанять юристов для расследования жалоб на Меган Маркл

Букингемский дворец передаст посторонней юридической фирме расследование жалоб сотрудников о том, что Меган Маркл, герцогиня Сассекская, издевалась над королевским персоналом.

Как пишет The Times, это еще больше усложнит отношения герцогов Сассекских и Букингемского дворца.

По словам источников, из-за расследования могут всплыть "худшие инциденты". В то же время во дворце убеждены, что расследование не должно быть публичным. Вероятно, герцог и герцогиня Сассекские не будут участвовать в процессе.

7 марта американский телеканал CBS показал двухчасовую беседу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. Американка Маркл рассказала, что в королевской семье шли разговоры о цвете кожи их сына Арчи, который стал первым небелым членом этой семьи.

На следующий день телеведущая заверила, что слова Меган Маркл о расизме в королевской семье не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Букингемский дворец 9 марта заявил, что королевская семья серьезно относится к проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы. Принц Уильям отверг обвинения в расизме в адрес королевской семьи.