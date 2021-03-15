Букингемский дворец решил нанять юристов для расследования жалоб на Меган Маркл

Сотрудники дворца неоднократно жаловались, что герцогиня Сассекская издевалась над персоналом.

Букингемский дворец решил нанять юристов для расследования жалоб на Меган Маркл
Фото: ru.hellomagazine.com

Букингемский дворец передаст посторонней юридической фирме расследование жалоб сотрудников о том, что Меган Маркл, герцогиня Сассекская, издевалась над королевским персоналом.

Как пишет The Times, это еще больше усложнит отношения герцогов Сассекских и Букингемского дворца.

По словам источников, из-за расследования могут всплыть "худшие инциденты". В то же время во дворце убеждены, что расследование не должно быть публичным. Вероятно, герцог и герцогиня Сассекские не будут участвовать в процессе.

7 марта американский телеканал CBS показал двухчасовую беседу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. Американка Маркл рассказала, что в королевской семье шли разговоры о цвете кожи их сына Арчи, который стал первым небелым членом этой семьи.

На следующий день телеведущая заверила, что слова Меган Маркл о расизме в королевской семье не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Букингемский дворец 9 марта заявил, что королевская семья серьезно относится к проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы. Принц Уильям отверг обвинения в расизме в адрес королевской семьи.

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