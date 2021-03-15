Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии «Слуга народа» за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. Об этом говорится в распоряжении главы партии Александра Корниенко, информирует пресс-служба политсилы.

В этом документе объясняется, что на 14 марта 2021 года было созвано собрание (конференция) Киевской областной организации «Слуги народа» для решения вопросов переизбрания руководящих органов этой организации. На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии «Слуги народа» был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

В то же время 14 марта Александр Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании главы и избрании членов Политического совета Киевской областной организации.

"Однако рассмотрение вопроса об избрании главы структурного образования партии «Слуги народа» невозможно без предварительного утверждения главой партии и согласования главами Политсовета и Национального совета общин - в соответствии с пунктами 9.1.6. И 12.24. Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава . Кроме того, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию «Слуга народа», что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. Устава", - говорится в сообщении.

Документ также доводит до сведения Александра Дубинского, что он может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.

Обновление. Александр Корниенко на брифинге в парламенте прокомментировал это решение, сообщает корреспондент LB.ua .

"Есть такой факт (исключение из партии). Господин Александр, я так понимаю, чувствовал в последнее время определенные неудобства от того, что он (Устав) на него распространяется ... А он хотел проводить какие-то свои конференции, незапланированные, принимать какие-то решения, не согласованные с руководством партии. Поэтому мы ему открыли путь в большую или малую политику. Как он сам уже решит. Если зеленый цвет для тебя уже неуместен, хочется от него избавиться, то, как в классике, переписке, которая известна на всю страну, зеленый цвет уже над ним не тяготеет. Теперь уже он может выбирать из любых там цветов. Есть и фиолетовые цвета на политическом плане, красные, круглые цвета и круги. Теперь в нашей партии мы будем без него, а он без нас", - сказал он.

Корниенко отметил, что Дубинский продолжит занимать должность заместителя финансового комитета Рады.

"Конечно. Парламентская и партийная деятельность - это разные ... Он является внефракционным депутатом, он исключен из фракции «Слуга народа», остается заместителем главы комитета. Остается, работает. Вносит инициативы, законы", - добавил он.

Александр Дубинский на своем канале в Telegram пообещал прокомментировать свое исключение впоследствии, "по истечении 24 часов, которые я вчера дал Зеленскому, чтобы он ответил на простой вопрос - давал ли он разрешение аферистам мошенническими действиями захватить руководство Киевской областной организации СН".

Напомним, одиннадцатый Съезд партии "Слуга народа" одобрил 13 марта новую редакцию устава партии и доктрину политической силы. Согласно изменениям, в партии появятся Политический совет и Национальный совет общин.

Как сообщали, 11 января депутат Дубинский попал под американские санкции. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США назвало его частью связанной с Россией сети зарубежного влияния.

Через несколько дней после этого перестал работать сайт dubinsky.pro, домен которого был зарегистрирован через американский хостинг, и Youtube-канал Дубинского.

1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".