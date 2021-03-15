Президент Литвы выступит в Верховной Раде

Науседа приедет в Украину в четверг.

Президент Литвы выступит в Верховной Раде
Фото: lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг приедет в Украину и выступит в Верховной Раде.

Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.

"В четверг в Украине будет господин Науседа, это президент Литовской Республики. Было обращение к Верховной Раде Украины с предложением выступления господина Науседа в стенах парламента. Я проговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп. Такая инициатива поддерживается", - сказал Разумков, напомнив , что Литва является давним союзником Украины.

Напомним, что Науседа должен был приехать в Киев еще в марте 2020 года, но тот визит отменили из-за угрозы коронавируса.

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил с Науседой по телефону, пригласив его в Киев с официальным визитом.

Последний раз Зеленский встречался с Науседой в ноябре 2019 года в рамках официального визита в Литву.

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