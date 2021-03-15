Свободно передвигаться по Европе смогут только лица, вакцинированные утвержденными в ЕС препаратами — СМИ

Если вы хотите свободно въехать в еврозону и не иметь проблем с пересечением границ между странами, нужно оформить «паспорт вакцинации против #covid-19#». При этом вакцинация должна быть проведена препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил mind.ua со ссылкой на телеканал Euronews.

Свободно передвигаться по Европе смогут только лица, вакцинированные утвержденными в ЕС препаратами — СМИ
Фото: slovoidilo.ua

Почему так решили

«Источник в ЕС сообщил Euronews, что предложение о Green Pass, которое будет выдвинуто 17 марта для содействия свободному перемещению внутри блока, будет распространяться только на вакцинацию препаратом, одобренным EMA. Почему? Потому что неутвержденные вакцины от других компаний не подпадают под действие положения о соответствии и контроле качества», — говорится в публикации на сайте телеканала.

Источник Euronews пояснил, что член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс «дал понять, что государства-члены могут свободно вакцинировать своих граждан другими препаратами, но им не будет выдан лицензированный проездной сертификат, если их прививки не были сделаны одобренными вакцинами».

На данный момент в ЕС получили одобрение четыре вакцины — Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson.

Условия выдачи «паспортов вакцинации» в ЕС

Собеседник телеканала сказал, что срок действия «зеленого пропуска» должен быть ограничен окончанием пандемии #covid-19#, при этом применение тестов и карантина удлиняется.

«Таким образом, вакцинация не становится предварительным условием для свободного передвижения», — указано в сообщении Euronews.

Страхование от COVID-19. Выплата в 50000 гривен

Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном форматах. Предполагается, что он поможет спасти будущий туристический сезон.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовится представить законопроект об электронных covid-паспортах.

Напомним

В Украине Минздрав для пересечения границы будет выдавать международное свидетельство о вакцинации против #covid-19#.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"
Блок рекламы


Похожие новости
Мендель предположила, что санкции против Коломойского в США могут быть только началомМендель предположила, что санкции против Коломойского в США могут быть только началом
"Европейская Солидарность" требует немедленно возобновить газоснабжение в Донецкой области"Европейская Солидарность" требует немедленно возобновить газоснабжение в Донецкой области
Из 40 тыс. военных на передовой только 7 тыс. дали согласие на вакцинацию, - главный эпидемиолог ВСУИз 40 тыс. военных на передовой только 7 тыс. дали согласие на вакцинацию, - главный эпидемиолог ВСУ
Президент Европейского Совета заверил Зеленского, что ЕС сохранит санкции против РоSSииПрезидент Европейского Совета заверил Зеленского, что ЕС сохранит санкции против РоSSии
"Европейская Солидарность" требует внести закон о коллаборационизме в повестку дня"Европейская Солидарность" требует внести закон о коллаборационизме в повестку дня
Дипломаты европейских стран ознакомились с планами реформирования Укрзализныци согласно Директивам ЕСДипломаты европейских стран ознакомились с планами реформирования Укрзализныци согласно Директивам ЕС
Все желающие смогут получить вакцину от ковида в этом году, - ШмыгальВсе желающие смогут получить вакцину от ковида в этом году, - Шмыгаль
Сегодня в Киеве не будет никаких кордонов, и люди смогут свободно митинговать на улице Банковой, - ГеращенкоСегодня в Киеве не будет никаких кордонов, и люди смогут свободно митинговать на улице Банковой, - Геращенко
Украина вряд ли подпишет соглашение о "свободном небе" в марте, - ТочицкийУкраина вряд ли подпишет соглашение о "свободном небе" в марте, - Точицкий
Жители оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "е-Малятко"Жители оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "е-Малятко"
Последние новости
Подгружаем последние новости