Зеленский предложил перевести уголовные дела в электронный формат

Президент инициировал революционные изменения в сфере уголовной юстиции.

Зеленский предложил перевести уголовные дела в электронный формат

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде ввести электронный оборот документов в уголовном процессе.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, поможет повысить эффективность их работы", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Законопроект о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования зарегистрирован в парламенте в понедельник под номером 5246.

По словам Зеленского, законопроект предлагает уменьшить чрезмерную бюрократизацию процессов, упростить и ускорить подготовку и обработку документов со стороны следователей и прокуроров.

Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде, а суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме.

Сейчас это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Принятие этих законодательных изменений станет шагом к диджитализации страны.

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