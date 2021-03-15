Новое требование Турции: с 15 марта туристам нужно заполнять анкеты

Власти Турции ввели новое требование для туристов по заполнению электронных анкет с 15 марта 2021 года. Информацию о новых правилах власти уже начали рассылать в авиакомпании. Об этом пишет avianews.com.

Фото: more-turiv.com.ua

Новые правила

Электронную форму необходимо будет заполнить в последние 72 часа перед вылетом самолета в Турцию. Анкета опубликована на сайте Минздрава Турции и доступна на русском, английском, турецком, немецком, испанском и арабском языках.

Туристам необходимо будет указать свои паспортные данные, мобильный телефон, адрес электронной почты, название авиакомпании, дату вылета, номер рейса и адрес местонахождения в Турции.

После этого система создаст HES-код. С его помощью власти хотят отслеживать возможные контакты туристов c заболевшими коронавирусом и связываться с ними в случае установления таких случаев. Подобные HES-коды несколько месяцев назад стали обязательными для жителей Турции. Теперь же их начали присваивать и иностранным туристам.

Пассажирам следует с серьезностью отнестись к требованию по заполнению анкеты. Если этого не сделать, человека могут не пустить в самолет в Турцию или же оштрафовать после прилета в Турцию.

Кому нужно заполнять

Заполнять новую электронную форму нужно только следующим в Турцию путешественникам. Пассажиров, которые летят с пересадкой в турецких аэропортах в третьи страны, а также детей до 5 лет включительно освободили от нового требования.

До конца мая все следующие в Турцию туристы должны пройти ПЦР-тест перед вылетом. Также необходимо оформить медицинскую страховку, которая покрывает в том числе лечение от COVID-19.