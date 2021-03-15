Новое требование Турции: с 15 марта туристам нужно заполнять анкеты

Власти Турции ввели новое требование для туристов по заполнению электронных анкет с 15 марта 2021 года. Информацию о новых правилах власти уже начали рассылать в авиакомпании. Об этом пишет avianews.com.

Новое требование Турции: с 15 марта туристам нужно заполнять анкеты
Фото: more-turiv.com.ua

Новые правила

Электронную форму необходимо будет заполнить в последние 72 часа перед вылетом самолета в Турцию. Анкета опубликована на сайте Минздрава Турции и доступна на русском, английском, турецком, немецком, испанском и арабском языках.

Туристам необходимо будет указать свои паспортные данные, мобильный телефон, адрес электронной почты, название авиакомпании, дату вылета, номер рейса и адрес местонахождения в Турции.

После этого система создаст HES-код. С его помощью власти хотят отслеживать возможные контакты туристов c заболевшими коронавирусом и связываться с ними в случае установления таких случаев. Подобные HES-коды несколько месяцев назад стали обязательными для жителей Турции. Теперь же их начали присваивать и иностранным туристам.

Пассажирам следует с серьезностью отнестись к требованию по заполнению анкеты. Если этого не сделать, человека могут не пустить в самолет в Турцию или же оштрафовать после прилета в Турцию.

Кому нужно заполнять

Заполнять новую электронную форму нужно только следующим в Турцию путешественникам. Пассажиров, которые летят с пересадкой в турецких аэропортах в третьи страны, а также детей до 5 лет включительно освободили от нового требования.

До конца мая все следующие в Турцию туристы должны пройти ПЦР-тест перед вылетом. Также необходимо оформить медицинскую страховку, которая покрывает в том числе лечение от COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный Суд начнет рассматривать обжалование санкций против "каналов Медведчука" с 15 мартаВерховный Суд начнет рассматривать обжалование санкций против "каналов Медведчука" с 15 марта
Заседание СНБО перенесли на 11 марта, - СМИЗаседание СНБО перенесли на 11 марта, - СМИ
Зеленский присвоил государственные награды выдающимся украинкам по случаю 8 мартаЗеленский присвоил государственные награды выдающимся украинкам по случаю 8 марта
Владимир Зеленский запускает проект «Новое село»Владимир Зеленский запускает проект «Новое село»
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Меркель продлила карантин в Германии до 28 мартаМеркель продлила карантин в Германии до 28 марта
"Слуга народа" проведет съезд 13 марта"Слуга народа" проведет съезд 13 марта
Зеленский созывает новое заседание СНБО на 26 февраляЗеленский созывает новое заседание СНБО на 26 февраля
В Финляндии с 8 марта вводят локдаун на три неделиВ Финляндии с 8 марта вводят локдаун на три недели
Подготовительное заседание по делу Кернеса суд продолжит 10 мартаПодготовительное заседание по делу Кернеса суд продолжит 10 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости