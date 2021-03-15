Грузия начала вакцинацию от коронавируса

В Грузии в понедельник, 15 марта, начали вакцинацию от коронавируса. Как и в Украине, там используется AstraZeneca.

Первый укол получил врач-аллерголог Лана Убилава из города Зугдиди, пишет "Интерфакс-Украина".

Первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта в рамках программы COVAX, сообщается на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Лекарственное средство изготовлено на заводе в Южной Корее.

43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в Грузии является добровольной.

Согласно национальному плану, в первую очередь в Грузии будут привиты медработники, которые не болели ковидом в течение последних 120 дней. По предварительным данным, таких в стране 54 тысячи.

Их регистрация на прививку начата на специальном электронном портале. С помощью платформы медицинские работники смогут забронировать время и выбрать клинику, где пройдут вакцинацию.

Следующая поставка вакцины AstraZeneca в Грузию - 86,4 тысячи доз - состоится в апреле. В ближайшие недели в страну также должны доставить около 30 тысяч доз вакцины американо-немецкого консорциума Pfizer-BioNTech.