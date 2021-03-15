Рада направит в Конституционный суд законопроект о расширении полномочий президента для назначения глав НАБУ и ГБР

КС должен рассмотреть документ на предмет соответствия Основному закону.

Рада направит в Конституционный суд законопроект о расширении полномочий президента для назначения глав НАБУ и ГБР
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада на этой неделе направит в Конституционный суд законопроект 5133, предусматривающий изменение процедуры назначения директора Национального антикоррупционного бюро.

Также документ касается назначения директора ГБР, сообщил на заседании согласительного совета спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Важным вопросом является вопрос направления в Конституционный суд законопроекта 5133 о назначении директоров НАБУ и ГБР, чтобы привести их в соответствие с Конституцией. Вы знаете и о решении Конституционного суда, и о трудностях, возникающих в связи с этим. Уверен, что парламент готов будет присоединиться к решению этого вопроса и как можно скорее рассмотреть в стенах Верховной Рады", - сообщил Разумков.

В парламентском зале этот законопроект еще не рассматривали. КС должен проверить конституционность предлагаемых изменений.

Напомним, что законопроект 5133 касается внесения изменений в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины. Депутаты предлагают дать президенту Украины полномочия назначать и увольнять директора НАБУ и директора ГБР, а Верховной Раде - согласовывать назначение и увольнение. Кандидат на назначение должен пройти конкурсный отбор.

В августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ. Несмотря на это Сытник остался в должности, поскольку отмена указа не означала прекращения полномочий директора НАБУ.

В феврале Кабинет министров зарегистрировал законопроект №5070, предлагающий дать НАБУ статус органа исполнительной власти, директора которого будет назначать правительство по результатам конкурсного отбора. Если закон примут, то действующий директор НАБУ Артем Сытник сможет занимать должность только до момента назначения своего преемника, а не до конца своей каденции в апреле 2022 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский отметил государственными наградами украинских добровольцевЗеленский отметил государственными наградами украинских добровольцев
Дубинского сняли с должности главы киевской областной организации "Слуга народа" (обновлено)Дубинского сняли с должности главы киевской областной организации "Слуга народа" (обновлено)
В Боливии задержали экс-временного президента страны Жанин АньесВ Боливии задержали экс-временного президента страны Жанин Аньес
Зеленский пригласил президента Австрии в Украину на День НезависимостиЗеленский пригласил президента Австрии в Украину на День Независимости
Четыре экс-президента США снялись в социальной рекламе вакцины против ковидаЧетыре экс-президента США снялись в социальной рекламе вакцины против ковида
ВАКС отменил постановление детектива НАБУ о прекращении досудебного расследования по делу ЯнуковичаВАКС отменил постановление детектива НАБУ о прекращении досудебного расследования по делу Януковича
Главу спецслужбы Словакии задержали за коррупцию
Cын президента "Киевгорстроя" стал депутатом КиевсоветаCын президента "Киевгорстроя" стал депутатом Киевсовета
В Беларуси раскритиковали решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОКВ Беларуси раскритиковали решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОК
Глава НБУ Кирилл Шевченко заболел COVID-19Глава НБУ Кирилл Шевченко заболел COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости