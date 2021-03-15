Рада направит в Конституционный суд законопроект о расширении полномочий президента для назначения глав НАБУ и ГБР

Верховная Рада на этой неделе направит в Конституционный суд законопроект 5133, предусматривающий изменение процедуры назначения директора Национального антикоррупционного бюро.

Также документ касается назначения директора ГБР, сообщил на заседании согласительного совета спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Важным вопросом является вопрос направления в Конституционный суд законопроекта 5133 о назначении директоров НАБУ и ГБР, чтобы привести их в соответствие с Конституцией. Вы знаете и о решении Конституционного суда, и о трудностях, возникающих в связи с этим. Уверен, что парламент готов будет присоединиться к решению этого вопроса и как можно скорее рассмотреть в стенах Верховной Рады", - сообщил Разумков.

В парламентском зале этот законопроект еще не рассматривали. КС должен проверить конституционность предлагаемых изменений.

Напомним, что законопроект 5133 касается внесения изменений в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины. Депутаты предлагают дать президенту Украины полномочия назначать и увольнять директора НАБУ и директора ГБР, а Верховной Раде - согласовывать назначение и увольнение. Кандидат на назначение должен пройти конкурсный отбор.

В августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ. Несмотря на это Сытник остался в должности, поскольку отмена указа не означала прекращения полномочий директора НАБУ.

В феврале Кабинет министров зарегистрировал законопроект №5070, предлагающий дать НАБУ статус органа исполнительной власти, директора которого будет назначать правительство по результатам конкурсного отбора. Если закон примут, то действующий директор НАБУ Артем Сытник сможет занимать должность только до момента назначения своего преемника, а не до конца своей каденции в апреле 2022 года.