Экс-директору Стахановского вагонзавода сообщили о подозрении за уплату налогов в бюджет "ЛНР"

Топ-менеджера объявили в розыск.

Экс-директору Стахановского вагонзавода сообщили о подозрении за уплату налогов в бюджет "ЛНР"
Фото: stakhanovvz.com

Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщило о подозрении экс-директору Стахановского вагоностроительного завода. Его обвиняют в уплате налогов в бюджет оккупационной администрации Луганской области.

На сайте Офиса генерального прокурора сообщается, что директора подозревают по ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса - финансирование сепаратизма.

"Директор промышленного предприятия, специализирующегося на выпуске грузовых железнодорожных вагонов и с начала вооруженного конфликта находящегося под контролем оккупационной администрации РФ, в течение 2017-2019 годов занимался реализацией незаконно изготовленной продукции на временно неподконтрольной территории Луганщины и РоSSийской Федерации. Договоры на поставку комплектующих к грузовым вагонам и услуг заключались с предприятиями страны-агрессора. Товары переправлялись в РФ через неконтролируемой участок государственной границы Украины - пункты пропуска «Изварино» и «Должанский». Часть средств, полученных от реализации продукции предприятия, в виде «налогов» перечислялась в так называемый «бюджет ЛНР»", - считает следствие.

Общая сумма уплаченных налогов составляет более 500 тыс. гривен.

Подозреваемого, имени которого в сообщении не указывают, объявили в розыск.

Напомним, что Стахановский вагонзавод в городе Кадиевке принадлежал бизнесмену Константину Жеваго, но в 2014 году его захватили боевики "ЛНР".

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