Всемирный конгресс украинцев исключил объединение из Латвии за антиукраинскую позицию

Такое решение ВКУ принял впервые за более чем 50-летнюю историю.

Совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку "его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ".

Как сообщает пресс-служба Конгресса, такое решение ВКУ принял впервые за свою более чем 50-летнюю историю. ОУОЛ была одной из трех составляющих организаций из Латвии.

"На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях, участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира", распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клевета на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороSSийской республики; идеализация террористов и военных преступников на Донбассе, в частности, Александра Захарченко; сотрудничество с роSSийскими пропагандистскими СМИ , поддержка пророSSийских радикальных групп в Латвии, которые подрывают ее суверенитет; пропаганда в Латвии запрещенной советской символики и истории, участие руководителей и представителей ОУОЛ в мероприятиях Посольства РоSSийской Федерации в Латвии, проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора", - пояснили в Конгрессе.

Отмечается, что эти доказательства были предоставлены президенту и проводу ОУОЛ в официальном письменном обращении, однако ни одно из них не было опровергнуто ни письменно, ни во время выступления представителя объединения на специальном заседании Совета директоров ВКУ.

"Сегодня, когда Украина уже седьмой год противостоит роSSийской агрессии, одной из основных задач ВКУ и его сети в более чем 60 странах мира является поддержка украинского народа в защите территориальной целостности Украины. И поэтому ВКУ считает недопустимым членство в ВКУ любой организации, которая пропагандирует антиукраинскую политику и сотрудничает с роSSийскими властными структурами", - заявил президент ВКУ Павел Грод.

Посольство Украины в Латвии еще в конце 2019 года выступило с заявлением "о нарушении членом "Объединения украинских обществ Латвии" Леонидом Мухиным законодательства Украины относительно посещения временно оккупированных территорий Украины".