Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"

Подготовка телефонного разговора между Байденом и Зеленским только ведется.

46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден, который вступил в должность 20 января 2021 года, заявил, что обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась".

Фото: twitter.com/POTUS

Об этом Байден написал в твиттере.

"С момента вступления в должность я обзвонил лидеров стран со всего мира с простым посланием: "Америка вернулась". Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решить общие проблемы, с которыми сталкиваемся", - отметил он.

23 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В январе президент Украины посмотрел инаугурацию Байдена и пригласил его в Киев. В МИД не уточнили, когда можно ожидать визита Владимира Зеленского в США, и принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.

По данным МИД, в феврале состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином.

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