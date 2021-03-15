Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"

Подготовка телефонного разговора между Байденом и Зеленским только ведется.

46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден, который вступил в должность 20 января 2021 года, заявил, что обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась".

Фото: twitter.com/POTUS

Об этом Байден написал в твиттере .

"С момента вступления в должность я обзвонил лидеров стран со всего мира с простым посланием: "Америка вернулась". Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решить общие проблемы, с которыми сталкиваемся", - отметил он.

23 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В январе президент Украины посмотрел инаугурацию Байдена и пригласил его в Киев . В МИД не уточнили, когда можно ожидать визита Владимира Зеленского в США , и принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.