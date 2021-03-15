В Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человек

В Мьянме во время акций протеста против военной хунты в воскресенье, 14 марта, погибли по меньшей мере 38 человек.

Как сообщила правозащитная группа Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), силовики открыли огонь по протестующим в бывшей столице страны - городе Янгон. Там погибли по меньшей мере 22 человека, еще 20 получили ранения, трое находятся в критическом состоянии. Еще по меньшей мере 16 человек погибли во время протестов в селах и городах, ранения получили десятки человек, передает DW.

По данным контролируемого военными телеканала MRTV, также погиб один полицейский, еще трое получили ранения. В субботу во время акций протеста, по данным Reuters, погибли 13 человек.

Вечером 14 марта хунта ввела военное положение в двух районах Янгона. Командир в регионе Янгон получит соответствующие полномочия, чтобы "эффективно гарантировать безопасность, а также обеспечить принцип верховенства права и покой", сообщило государственное телевидение.

Свергнутое армией гражданское правительство в изгнании обратилось к народу. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ман Он Хаинг Тан призвал создать правовую основу, "чтобы люди имели право себя защищать". Он заявил о "мрачном моменте в жизни страны", но добавил, что "рассвет" уже близко.

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля - после того как 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.