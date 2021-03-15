На Донбассе оккупанты 13 раз за сутки нарушили "тишину"

На Донбассе в воскресенье, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Ранен украинский боец.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с населенным пунктом Пивденне, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Около Катериновки роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Луганское враг вел обстрел позиций украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, а около поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около поселка Лебединский. Вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Как сообщалось, в течение субботы, 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских воинов не было.