Мэр Ниццы просит дать ему разрешение на закупку "Спутник V"

Кристиан Эстрози призвал органы здравоохранения дать ему соответствующие разрешения.

Мэр Ниццы просит дать ему разрешение на закупку "Спутник V"
Кристиан Эстрози
Фото: ukrinform.ua

Городской голова французского города Ницца Кристиан Эстрози попросил власти дать ему разрешение на получение роSSийской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом Эстрози написал в Твиттере.

"Я могу быстро получить несколько десятков тысяч доз "Спутник V", роSSийской вакцины, используемой в более, чем в 48 странах мира. Я прошу органы здравоохранения дать мне разрешение", - написал чиновник.

Он опубликовал в заметке фрагмент своего интервью местной радиостанции, в котором отметил, что в кризисных ситуациях регионы часто срабатывают быстрее, чем центр.

Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilis? dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorit?s de sant? de m’en donner l’autorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5

— Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021

Эстрози, в частности, вспомнил, что весной 2020 года он решил в Ницце проблему с масками, в то время, как по всей стране был их дефицит.

Как пишет РБК, роSSийская вакцина официально одобрена в 51 стране, последним ее применение разрешил Азербайджан.

В Европе препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры в Словакии, Венгрии и Северной Македонии.

Официальное разрешение от регулятора ЕС еще не получено, РоSSия подала заявку на регистрацию в январе.

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