Мэр Ниццы просит дать ему разрешение на закупку "Спутник V"
Кристиан Эстрози призвал органы здравоохранения дать ему соответствующие разрешения.
Кристиан Эстрози
Фото: ukrinform.ua
Городской голова французского города Ницца Кристиан Эстрози попросил власти дать ему разрешение на получение роSSийской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом Эстрози написал в Твиттере.
"Я могу быстро получить несколько десятков тысяч доз "Спутник V", роSSийской вакцины, используемой в более, чем в 48 странах мира. Я прошу органы здравоохранения дать мне разрешение", - написал чиновник.
Он опубликовал в заметке фрагмент своего интервью местной радиостанции, в котором отметил, что в кризисных ситуациях регионы часто срабатывают быстрее, чем центр.