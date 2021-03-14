Украинских добровольцев почтили в Киеве

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу, приняли участие в поминальном молебне по погибшим.

В Киеве состоялись торжества по случаю Дня украинских добровольцев.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Участие в мероприятиях приняли заместитель председателя КГГА Марина Хонда вместе с руководством Деснянского и Днепровского районов, а также ветераны АТО / ООС и добровольцы добровольческих батальонов.

Фото: Киевсовет

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу, приняли участие в поминальном молебне по погибшим. Кроме того, Марина Хонда вручила добровольцам благодарности от Киевского городского головы Виталия Кличко.

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

"В 2014 году, сразу после победы Революции Достоинства, наша страна столкнулась с новой угрозой - роSSийской агрессией. Тогда первые добровольцы отправились на войну прямо с Майдана. Именно они положили начало добровольческому движению, в самые сложные времена остановили агрессора. Всего же около 3 200 киевлян по зову сердца отправились на войну в составе добровольческих батальонов. Некоторые из них, к сожалению, погибли. Я искренне благодарю ветеранов, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли. И светлая память погибшим героям, ведь они живые, пока мы их помним", - отметила Марина Хонда.

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Напомним, День украинского добровольца, который отмечается 14 марта, был установлен постановлением Верховной Рады Украины № 4261 от 17 января 2017 года.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских добровольцев государственными наградами.

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