В украинской армии зафиксировали 94 новых случая ковида

С начала вакцинации первую дозу вакцины получили 6 296 украинских военных.

В украинской армии зафиксировали 94 новых случая ковида
Фото: Киевсовет

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 13 марта, зафиксировали 94 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек.

По состоянию на 14 марта в украинской армии ковидом болеет 1 615 человек. Всего за время пандемии выздоровели 16 696 человек, летальных случаев 50.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 473 человека.

Добавим, с начала вакцинации первую дозу вакцины получили 6 296 украинских военных. За минувшие сутки в армии от COVID-19 привито 250 человек.

Напомним, по субботу, 13 марта, в Украине зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника. Зафиксировано 145 летальных случаев от осложнений болезни.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
В Швейцарии более половины участников референдума проголосовали за запрет одежды, закрывающей лицоВ Швейцарии более половины участников референдума проголосовали за запрет одежды, закрывающей лицо
Блок рекламы


Похожие новости
В украинской армии зарегистрировано еще 222 случая ковидаВ украинской армии зарегистрировано еще 222 случая ковида
Четыре экс-президента США снялись в социальной рекламе вакцины против ковидаЧетыре экс-президента США снялись в социальной рекламе вакцины против ковида
Министр культуры публично вакцинировался против ковидаМинистр культуры публично вакцинировался против ковида
В Киеве протестовали из-за назначения новых членов Высшего совета правосудия и судьи Конституционного судаВ Киеве протестовали из-за назначения новых членов Высшего совета правосудия и судьи Конституционного суда
В Винницкой области от ковида умер военныйВ Винницкой области от ковида умер военный
Сенат США задерживает утверждение директора ЦРУ, требуя новых санкций против "Северного потока-2"Сенат США задерживает утверждение директора ЦРУ, требуя новых санкций против "Северного потока-2"
Далай-лама сделал прививку от ковидаДалай-лама сделал прививку от ковида
Украинские министры решили вакцинироваться от ковидаУкраинские министры решили вакцинироваться от ковида
Кулеба анонсировал открытие новых посольств и консульств УкраиныКулеба анонсировал открытие новых посольств и консульств Украины
Украина вступила в третью волну ковида, скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреляУкраина вступила в третью волну ковида, скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости