В украинской армии зафиксировали 94 новых случая ковида

С начала вакцинации первую дозу вакцины получили 6 296 украинских военных.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 13 марта, зафиксировали 94 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек.

По состоянию на 14 марта в украинской армии ковидом болеет 1 615 человек. Всего за время пандемии выздоровели 16 696 человек, летальных случаев 50.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 473 человека.

Добавим, с начала вакцинации первую дозу вакцины получили 6 296 украинских военных. За минувшие сутки в армии от COVID-19 привито 250 человек.

Напомним, по субботу, 13 марта, в Украине зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника. Зафиксировано 145 летальных случаев от осложнений болезни.