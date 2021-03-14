Администрация Байдена с февраля не может связаться с правительством Северной Кореи

Ни одного значимого контакта между странами не было уже более 12 месяцев.

Администрация Байдена с февраля не может связаться с правительством Северной Кореи
Кім Чен Ин
Фото: pravda.com.ua

Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что с февраля пытается связаться с правительством Северной Кореи для обсуждения ядерной программы страны, однако безрезультатно.

Об этом пишет bbc.com.

Вашингтон пытался связаться с Пхеньяном несколькими способами, чтобы предотвратить эскалацию напряжения. В частности через "Нью-Йоркский канал" - северокорейское представительство при ООН. Ни одного значимого контакта между странами не было уже более 12 месяцев.

США и Северная Корея, как и раньше, спорят по поводу ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Три встречи между предшественником Байдена Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном мало что дали. Переговорам не удалось убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия - ключевого требования США и других западных государств.

Ожидается, что о ядерных амбициях Северной Кореи будут говорить во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Японию и Южную Корею на этой неделе.

Отметим, государственные СМИ Северной Кореи еще не признали, что Джо Байден стал президентом США.

Байден уже объявил об изменении политики в отношении Северной Кореи, обнародовать положения которой планируют в апреле. Он отметил необходимость ядерного разоружения страны, прежде чем можно будет ослабить жесткие экономические санкции США и ООН.

Северокорейский лидер в свою очередь акцентирует на военном потенциале своей страны, заявляя о разработке более точных ракет большой дальности, сверхбольших боеголовок, спутников-шпионов и атомной подводной лодки.

В то же время он призвал США отказаться от "враждебной политики".

Напомним, отношения между США и Северной Кореей резко ухудшились в 2017 году, когда Северная Корея испытала ракеты большой дальности, способные поражать американские города. Напряжение спало, когда Трамп сделал ставку на установление личных отношений с Кимом.

В то же время в январе 2021 года Ким Чен Ын сообщил о планах расширить арсенал ядерного оружия.

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