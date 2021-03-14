Зеленский отметил государственными наградами украинских добровольцев

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении украинских добровольцев государственными наградами.

Орденом "За мужество" III степени отмечены 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно.

Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН.

Также отмечены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины", - сказал глава государства.

Напомним, 14 марта Украина отмечает День украинского добровольца, установленный решением Верховной Рады от 17 января 2017 года. Именно 14 марта 2014 года прямо с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом .

По состоянию на начало марта 2021 года, 856 человек из состава добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, получили статус участников боевых действий. Еще более 300 пакетов документов готовятся к рассмотрению.