В Германии полицейские разогнали акции протеста против карантина

Демонстранты в Штутгарте нападали на представителей СМИ.

В Германии состоялись протесты против карантинных ограничений, пострадали полицейские.

Об этом пишет Немецкая волна.

В Дрездене, несмотря на судебный запрет демонстрации, на акцию вышли несколько сотен протестующих. Правоохранители несколько раз призывали толпу разойтись, но в ответ раздавались возгласы: "Пандемия уже прошла!"

Протестующие пошли маршем в другую часть города, однако полицейские их остановили. Для охраны центра вакцинации были выставлены водометы.

„Wir sind friedlich was seid ihr?“ - Ein weiteres Video aus #Dresden zeigt, wie „Querdenker“ gezielt Polizisten angreifen. #dd1303 pic.twitter.com/marsbRAvjc — julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021

По данным правоохранителей, многие участники акций протеста оказали агрессивное сопротивление полицейским, которые призывали тех разойтись. Как сообщается в отчете, во время разгона акции протеста было зафиксировано 47 правонарушений, совершенных против полицейских, среди них - активное сопротивление, оскорбления и нападения.

Всего в ходе несанкционированной акции правоохранители зафиксировали 940 нарушений действующих карантинных ограничений. 12 полицейских получили травмы.

Из-за нарушения карантинных правил полиция была вынуждена прибегать к разгону протестующих и в Мюнхене.

Во время протестов в Штутгарте демонстранты нападали на представителей СМИ .

Второй жесткий локдаун продолжается в Германии с середины декабря прошлого года. В стране не работают непродуктовые магазины, гостиницы, рестораны и развлекательные заведения.

Также запрещено собираться группами из более, чем двух домохозяйств. В начале марта открылись парикмахерские, книжные и цветочные магазины, магазины товаров для садоводства, косметические салоны, автошколы и училища пилотов.

Впервые масштабные карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции были введены в стране в марте прошлого года.

Напомним, в марте в Стокгольме полиция разогнала митинг против карантинных ограничений, пострадали полицейские. В январе акции против локдауна состоялись в Нидерландах.