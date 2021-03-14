Полиция Лондона открыла дело в отношении жены Асада из-за причастности к военным преступлениям в Сирии

Полиция Лондона начала предварительное расследование относительно Асмы аль-Асад - супруги президента Сирии Башара Асада.

Об этом пишет bbc.com.

Ее подозревают в подстрекательстве к репрессиям против сирийской оппозиции и поощрении терроризма в течение 10 лет гражданской войны в Сирии.

Расследование ведет отдел по военным преступлениям при Скотленд-Ярде. По его итогам, первой леди Сирии может угрожать судебное преследование, а также лишение британского гражданства, пишет Sunday Times.

"С марта 2011 года сотни тысяч сирийских граждан были убиты, подверглись арестам и жестокому обращению. Появились сотни центров принудительного содержания участников антиправительственных протестов, которых пытают. Многие из них умерли или получили тяжелые увечья в результате пыток", - говорится в пресс-релизе инициатора расследования - лондонской адвокатской фирмы Guernica 37, которая специализируется на вопросах международного правосудия.

Юристы объясняют, что Асма Асад неоднократно поддерживала силовые структуры режима и ее заявления можно трактовать как подстрекательство к актам терроризма.

Адвокаты отмечают, что из соображений политической целесообразности власти было бы проще лишить Асму Асад британского гражданства, однако они, прежде всего, добиваются вызова женщины в суд. Жена сирийского диктатора вряд ли появится по повестке, но в случае отказа можно будет настаивать на выдаче ордера на ее арест и объявление в международный розыск.

13 марта исполнилось ровно 10 лет с начала гражданской войны в Сирии, которая стартовала как местная "арабская весна" - антиправительственные протесты, которые произошли в странах арабского мира.

В отличие от Ливии и Египта, где беспорядки закончились свержением режимов, Башар Асад при поддержке РоSSии удержался у власти.

Сейчас в нескольких странах Европы на разных стадиях продолжается расследование ряда уголовных дел по обвинению в преступлениях против человечества в Сирии. Обвиняемыми в них проходят бывшие функционеры сирийских спецслужб, относительно невысокого ранга, которые разными путями оказались в Европе.