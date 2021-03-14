Дубинского сняли с должности главы киевской областной организации "Слуга народа" (обновлено)
Его заменил народный депутат Андрей Мотовиловец.
Члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции в воскресенье, 14 марта, переизбрали председателя организации: Александра Дубинского в должности заменил народный депутат Андрей Мотовиловец.
Об этом сообщила пресс-служба СН.
"Партийцы поставили вопрос о дальнейшем пребывании его (Дубинского, - ред.) в должности главы областной организации и обратились к председателю партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам. На конференции члены организации приняли решение о переизбрании руководителя. Большинством голосов новым председателем Киевского партийной ячейки стал Андрей Мотовиловец", - говорится в сообщении.
Члены организации считают, что Дубинский, соответственно, не может входить в созданный Национальный совет общин.
"Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - добавили в пресс-службе.
Напомним, народный депутат Александр Дубинский, который попал под санкции США и был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии - Национальный совет общин.
11 января депутат Дубинский попал под американские санкции. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США назвало его частью связанной с Россией сети зарубежного влияния.
Через несколько дней после этого перестал работать сайт dubinsky.pro, домен которого был зарегистрирован через американский хостинг, и Youtube-канал Дубинского.
1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".