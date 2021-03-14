Порошенко поздравил добровольцев: "Они стали первым надежным щитом в войне с РоSSией"

14 марта 2014 года сотни Самообороны Майдана отправились на тренировочную базу в Новые Петровцы, а впоследствии - на фронт.

Порошенко поздравил добровольцев: "Они стали первым надежным щитом в войне с Россией"
Фото: Макс Требухов

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил участников добровольческих формирований с Днем украинского добровольца.Он напомнил, что 14 марта 2014 года сотни Самообороны Майдана отправились на тренировочную базу в Новые Петровцы под Киевом, а впоследствии - на фронт.

"Потом к ним присоединились и другие. Учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты со всех уголков нашей страны не имели военной подготовки, но имели Украину в сердце и желание защитить ее. Бесстрашные, мужественные, сильные и отважные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с роSSийским агрессором. Низкой поклон и искренняя благодарность каждому мужчине и каждой женщине, которые защищали Украину тогда и защищают украинскую землю сейчас. Вечная память павшим. Честь и слава живым", - написал Порошенко.

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