За сутки оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня уже зафиксировано три нарушения со стороны РФ.

В течение субботы, 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООО.

Вблизи населенного пункта Пески роSSийско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив "квадрокоптер", вооруженные формирования РоSSийской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Южное роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

С начала текущих суток, 14 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи Песков противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Украинская сторона СЦКК также сообщает, что роSSийские наемники совершили ряд провокаций с применением запрещенного вооружения, целью которых было искусственное обострение ситуации в районе населенных пунктов Пески и Водяное, с последующим ложным обвинением подразделений Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры окраин Донецка.

"Так, накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы наемники прибегли к фальсификации и распространению откровенно ложных сообщений для формирования альтернативной повестки дня этого заседания. Для введения в заблуждение населения временно оккупированных территорий, оккупанты и в дальнейшем тиражируют фейки силового сценария решения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе у Марьинки результате обстрела оккупантов погиб украинский военный.