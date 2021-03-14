В "Евросолидарности" требуют расследовать возможную причастность Коломойского к глобальной коррупции

В партии призвали освободить из правительства людей, которые считаются близкими к бизнесмену.

"Санкции США против Коломойского означают, что сам Игорь Коломойский официально признан коррупционером, а его средства - грязными", - с таким заявлением выступили члены партии "Европейская Солидарность". По их мнению, следует открыть уголовное производство по факту подозрения в причастности бизнесмена "к глобальной коррупции".

"Следовало бы освободить людей Коломойского с высоких должностей в правительстве, Офисе президента, парламенте, Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, государственных компаниях, с помощью которых он продолжает влиять и зарабатывать. Исключить из фракции "Слуга народа" десятки народных депутатов, избранных по квоте Коломойского, которую ему, обманывая избирателей, предоставил лично Зеленский", - считают в " ЕС ".

Также там предложили пересмотреть законы и другие решения, на основе которых Коломойский "в течение двух лет получил десятки миллиардов гривен".