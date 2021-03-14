Украина сегодня отмечает День украинского добровольца

Сегодня, 14 марта, Украина отмечает День украинского добровольца, установленный решением Верховной Рады от 17 января 2017 года.

Именно 14 марта 2014 года прямо с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом , напомнила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Вклад первой волны добровольцев трудно переоценить - именно добровольческие батальоны позволили провести мобилизацию и подготовить им профессиональную замену. Украинские добровольцы - это не просто помощь регулярным войскам. В той ситуации, которая сложилась в 2014-м, они стали отдельной самодостаточной народной армией. Сегодня со всей ответственностью можно утверждать: Украина сохранила свой суверенитет в 2014 году именно благодаря добровольцам", - отметила она.

Однако длительное время добровольцы не имели статуса участников боевых действий. Только 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон № 329-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", который регулирует предоставление статуса участника боевых действий добровольцам.

По состоянию на начало марта 2021 года, 856 человек из состава добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, получили статус участников боевых действий. Еще более 300 пакетов документов готовятся к рассмотрению.