Отказ от монархии сейчас не ко времени, - Трюдо

Канада открыта к обсуждению возможного изменения формы правления, но пока не время, учитывая глобальную пандемию COVID-19.

Такое мнение во время пресс-конференции в Оттаве выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос о возможном разрыве связей с Британской монархией на фоне обвинений британского королевского двора в системном расизме.

"Я желаю всем членам королевской семьи всего наилучшего, но я сосредоточен на преодолении этой пандемии. Если люди позже будут иметь желание обсудить конституционные изменения и перестройки системы управления, - хорошо, эти дискуссии можно вести. Но сейчас я этого не буду делать", - цитирует Трюдо агентство "Укринформ".

По его словам, он "понимает, почему некоторые люди хотят вести конституционные дискуссии, но не будет принимать сейчас в них участия". "Все, что мы делаем каждый день ради обеспечения безопасности канадцев, скорейшей доставки сюда вакцин и прививки канадцев - в центре нашего внимания, вместе с подготовкой экономики к скорейшему восстановлению", - подытожил глава правительства.

Как известно, Канада входит в Британское содружество, признавая королеву Великобритании главой государства.

7 марта американский телеканал CBS показал двухчасовую беседу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркли. Американка Маркл рассказала, что в королевской семье шли разговоры о цвете кожи их сына Арчи, который стал первым небелым членом этой семьи.

На следующий день телеведущая заверила, что слова Меган Маркл о расизме в королевской семье не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Букингемский дворец 9 марта заявил, что королевская семья серьезно относится к проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы. Принц Вильям отверг обвинения в расизме в адрес королевской семьи.