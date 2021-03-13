Отказ от монархии сейчас не ко времени, - Трюдо

Премьер отреагировал на обвинения британского королевского двора в расизме.

Отказ от монархии сейчас не ко времени, - Трюдо

Канада открыта к обсуждению возможного изменения формы правления, но пока не время, учитывая глобальную пандемию COVID-19.

Такое мнение во время пресс-конференции в Оттаве выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос о возможном разрыве связей с Британской монархией на фоне обвинений британского королевского двора в системном расизме.

"Я желаю всем членам королевской семьи всего наилучшего, но я сосредоточен на преодолении этой пандемии. Если люди позже будут иметь желание обсудить конституционные изменения и перестройки системы управления, - хорошо, эти дискуссии можно вести. Но сейчас я этого не буду делать", - цитирует Трюдо агентство "Укринформ".

По его словам, он "понимает, почему некоторые люди хотят вести конституционные дискуссии, но не будет принимать сейчас в них участия". "Все, что мы делаем каждый день ради обеспечения безопасности канадцев, скорейшей доставки сюда вакцин и прививки канадцев - в центре нашего внимания, вместе с подготовкой экономики к скорейшему восстановлению", - подытожил глава правительства.

Как известно, Канада входит в Британское содружество, признавая королеву Великобритании главой государства.

7 марта американский телеканал CBS показал двухчасовую беседу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркли. Американка Маркл рассказала, что в королевской семье шли разговоры о цвете кожи их сына Арчи, который стал первым небелым членом этой семьи.

На следующий день телеведущая заверила, что слова Меган Маркл о расизме в королевской семье не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Букингемский дворец 9 марта заявил, что королевская семья серьезно относится к проблемам, с которыми пара столкнулась после свадьбы. Принц Вильям отверг обвинения в расизме в адрес королевской семьи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
В Швейцарии более половины участников референдума проголосовали за запрет одежды, закрывающей лицоВ Швейцарии более половины участников референдума проголосовали за запрет одежды, закрывающей лицо
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру КоломойскогоАпелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру Коломойского
Зеленский: вопрос языка в Украине не ко времениЗеленский: вопрос языка в Украине не ко времени
Порошенко: "Санкции против Коломойского всегда были вопросом времени"Порошенко: "Санкции против Коломойского всегда были вопросом времени"
Шевченковский райсуд отказался отменить подозрение Татарову, - ЦПКШевченковский райсуд отказался отменить подозрение Татарову, - ЦПК
Депутата Харьковского облсовета, который отказался говорить на украинском, исключили из фракцииДепутата Харьковского облсовета, который отказался говорить на украинском, исключили из фракции
НАН отказалась отдать МВД корпус своего института, - СМИНАН отказалась отдать МВД корпус своего института, - СМИ
Рада отказалась принимать законопроекты о легализации оружияРада отказалась принимать законопроекты о легализации оружия
Генсек ООН призвал страны отказаться от угляГенсек ООН призвал страны отказаться от угля
Иран отказался от переговоров по ядерному соглашениюИран отказался от переговоров по ядерному соглашению
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
Последние новости
Подгружаем последние новости