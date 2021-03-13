Дубинский, несмотря на санкции США, избран в руководство партии "Слуга народа"
1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".
Народный депутат Александр Дубинский, который попал под санкции США и был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии - Национальный совет общин.
Согласно сообщению пресс-службы партии, в Национальный совет общин автоматически входят председатели областных организаций. Дубинский вошел в новосозданный партийный орган как руководитель Киевской областной организации партии.
В состав Нацсовета общин вошли:
1. Закарпатская область - Игорь Кривошеев
2. Львовская область - Максим Козицкий
3. Тернопольская область - Владимир Гевко
4. Черновицкая область - Виталий Другановский
5. Ровенская область - Юрий Липский
6. Ивано-Франковская область - Елена Винтоняк
7. Волынская область - Валерий Стернийчук
8. Житомирская область - Андрей Клочко
9. Винницкая область - Ирина Борзова
10. Киевская область - Александр Дубинский
11. Черкасская область - Александр Завитневич
12. Кировоградская область - Никита Потураев
13. Одесская область - Сергей Колебошин
14. Херсонская область - Юрий Соболевский
15. Николаевская область - Давид Арахамия
16. Запорожская область - Михаил Федоров
17. Черниговская область - Павел Халимон
18. Сумская область - Михаил Онанченко
19. Харьковская область - Павел Сушко
20. Полтавская область - Ольга Савченко
21. Луганская область - Алексей Кузнецов
22. Донецкая область - Владлен Неклюдов
23. Днепропетровская область - Юрий Кисель
24. Киев - Николай Тищенко
25. Кривой Рог - Юрий Корявченков
26. Хмельницкая область - Сергей Мандзий
27. АР Крым - Александр Качура
"Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализации", - отмечается в сообщении.
Напомним, 11-й Съезд партии "Слуга народа" одобрил 13 марта новую редакцию устава партии и доктрину политической силы. Согласно изменениям, в партии появятся Политический совет и совет общин.
Как сообщали, 11 января депутат Дубинский попал под американские санкции. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США назвало его частью связанной с Россией сети зарубежного влияния.
Через несколько дней после этого перестал работать сайт dubinsky.pro, домен которого было зарегистрировано через американский хостинг, и Youtube-канал Дубинского.
1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".