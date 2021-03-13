Дубинский, несмотря на санкции США, избран в руководство партии "Слуга народа"

1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".

Дубинский, несмотря на санкции США, избран в руководство партии "Слуга народа"
Фото: facebook/Слуга Народа

Народный депутат Александр Дубинский, который попал под санкции США и был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии - Национальный совет общин.

Согласно сообщению пресс-службы партии, в Национальный совет общин автоматически входят председатели областных организаций. Дубинский вошел в новосозданный партийный орган как руководитель Киевской областной организации партии.

В состав Нацсовета общин вошли:

1. Закарпатская область - Игорь Кривошеев

2. Львовская область - Максим Козицкий

3. Тернопольская область - Владимир Гевко

4. Черновицкая область - Виталий Другановский

5. Ровенская область - Юрий Липский

6. Ивано-Франковская область - Елена Винтоняк

7. Волынская область - Валерий Стернийчук

8. Житомирская область - Андрей Клочко

9. Винницкая область - Ирина Борзова

10. Киевская область - Александр Дубинский

11. Черкасская область - Александр Завитневич

12. Кировоградская область - Никита Потураев

13. Одесская область - Сергей Колебошин

14. Херсонская область - Юрий Соболевский

15. Николаевская область - Давид Арахамия

16. Запорожская область - Михаил Федоров

17. Черниговская область - Павел Халимон

18. Сумская область - Михаил Онанченко

19. Харьковская область - Павел Сушко

20. Полтавская область - Ольга Савченко

21. Луганская область - Алексей Кузнецов

22. Донецкая область - Владлен Неклюдов

23. Днепропетровская область - Юрий Кисель

24. Киев - Николай Тищенко

25. Кривой Рог - Юрий Корявченков

26. Хмельницкая область - Сергей Мандзий

27. АР Крым - Александр Качура

"Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализации", - отмечается в сообщении.

Напомним, 11-й Съезд партии "Слуга народа" одобрил 13 марта новую редакцию устава партии и доктрину политической силы. Согласно изменениям, в партии появятся Политический совет и совет общин.

Как сообщали, 11 января депутат Дубинский попал под американские санкции. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США назвало его частью связанной с Россией сети зарубежного влияния.

Через несколько дней после этого перестал работать сайт dubinsky.pro, домен которого было зарегистрировано через американский хостинг, и Youtube-канал Дубинского.

1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".

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