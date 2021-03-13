В Москве полиция сорвала форум муниципальных депутатов, задержав почти всех делегатов
Всего было задержано около 200 человек.
В Москве полиция в субботу, 13 марта, сорвала проведение форума муниципальных депутатов "Муниципальная РоSSия", организованного штабом проекта "Объединенные демократы". Через час после начала форума правоохранители задержали почти всех присутствующих. Некоторых из них уже отпустили.
По словам полицейских, их вмешательство связано с "фактом осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ", передает DW.
Позже ГУ МВД по Москве официально подтвердило, что были задержаны около 200 человек. В заявлении пресс-службы отмечается, что мероприятие проводилось "с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований" и у большинства присутствующих отсутствовали маски. Также, как сообщили в московском главке, среди участников были "обнаружены члены организации, чья деятельность признана нежелательной".
"Сказали о "нежелательной организации", но даже не сказали, о какой именно. Вы когда-нибудь видели, чтобы задерживали целый зал?", - сказал политик Владимир Кара-Мурза-младший, которого также задержали.
Среди задержанных - ряд журналистов, которые находились на западе. По информации телеканала "Дождь", задержанных собираются оформлять протоколами по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.
ВсероSSийский форум муниципальных депутатов "Муниципальная РоSSия" проводился с участием "Открытой РоSSии", связанной с оппозиционером Михаилом Ходорковским.