В Москве полиция сорвала форум муниципальных депутатов, задержав почти всех делегатов

Всего было задержано около 200 человек.

В Москве полиция в субботу, 13 марта, сорвала проведение форума муниципальных депутатов "Муниципальная РоSSия", организованного штабом проекта "Объединенные демократы". Через час после начала форума правоохранители задержали почти всех присутствующих. Некоторых из них уже отпустили.

Фото: DW

По словам полицейских, их вмешательство связано с "фактом осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ", передает DW.

Позже ГУ МВД по Москве официально подтвердило, что были задержаны около 200 человек. В заявлении пресс-службы отмечается, что мероприятие проводилось "с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований" и у большинства присутствующих отсутствовали маски. Также, как сообщили в московском главке, среди участников были "обнаружены члены организации, чья деятельность признана нежелательной".

"Сказали о "нежелательной организации", но даже не сказали, о какой именно. Вы когда-нибудь видели, чтобы задерживали целый зал?", - сказал политик Владимир Кара-Мурза-младший, которого также задержали.

Среди задержанных - ряд журналистов, которые находились на западе. По информации телеканала "Дождь", задержанных собираются оформлять протоколами по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.

ВсероSSийский форум муниципальных депутатов "Муниципальная РоSSия" проводился с участием "Открытой РоSSии", связанной с оппозиционером Михаилом Ходорковским.

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